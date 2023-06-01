خبير: امام الحكومة مجموعة إجراءات لضمان تقليل اضرار جفاف المياه

2023/06/01 | 00:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى الخبير بالشأن الاقتصادي هشام البيضاني، ان امام الحكومة مجموعة إجراءات بالإمكان اتخاذها لضمان التقليل من اضرار الجفاف التي ضربت العراق بعد تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات.

وقال البيضاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة العراقية بإمكانها ترشيد استهلاك المياه من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بعد تراجع المخزون المائي الى سبع مليارات متر مكعب بسبب إجراءات الدول المتشاطئة مع البلاد”.

وأضاف ان “ناقوس الخطر سيبلغ اشده خلال الصيف الحالي، والبلاد بحاجة ملحة الى رقابة اكبر فيما تعلق بالهدر في مياه الشرب والزراعة وايجاد تشريعات قانونية تضع حدا لاي تجاوزات قد تحصل”.

وبين ان “الفترة الماضية تم خلالها تشخيص العديد من مواطن الهدر، ومنها بحيرات الاسماك والتي بلغت نسبة التجاوزات فيها 75 بالمئة من مجمل الاستثمارات في قطاع الثروة السمكية”.

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