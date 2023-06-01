محمد بن سلمان يهنئ أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه: نتمنى لكم التوفيق

2023/06/01 | 01:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال هاتفي، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

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