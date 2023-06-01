مصرع واصابة 5 اشخاص بينهم عناصر بامن الحشد والاستخبارات بحادث سير ببغداد

2023/06/01 | 01:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، بوفاة واصابة 5 اشخاص بينهم عناصر بامن الحشد والاستخبارات، نتيجة تصادم عدد من العجلات وعجلة لنجدة بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "شخصًا لقي مصرعه، واصيب ثلاثة من عناصر امن الحشد وعنصر رابع منسوب الى الاستخبارات نتيجة حادث سير في منطقة البياع ببغداد".

واوضح المصدر ان "الحادث عبارة عن تصادم عدد من العجلات فضلا عن عجلة تابعة لنجدة بغداد"، مؤكدا "توقيف اثنين من مسببي الحادث".

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