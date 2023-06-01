وفاء إلى حبه للفلك.. زوجة تنثر رماد زوجها في الفضاء

2023/06/01 | 01:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أرسلت السيدة كلير ميرسر، رماد زوجها العاشق لعالم الفلك لنثره في الفضاء عن طريق شركة “أورا فلايتس” البريطانية.وقالت كلير إن زوجها جيسون كان مولعا بالفلك ولديه تلسكوب كبير جدا في حديقة المنزل، وكان حريص على تشغيل البث المباشر لوكالة ناسا بشكل دائم على شاشة الكومبيوتر الخاص به.وأضافت أنها “متأكدة من الحماس الذي كان […]

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زوجة تنثر رماد زوجها في الفضاء أولاً على ايرث نيوز.

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