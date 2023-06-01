البرازيل بعشرة لاعبين تنهي مشوار تونس في ثمن النهائي

2023/06/01 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوينوس ايرس (أ ف ب) – أنهى المنتخب البرازيلي بعشرة لاعبين مشوار نظيره التونسي في مونديال تحت 20 عاماً في كرة القدم المقام في الأرجنتين، في الدور ثمن النهائي عندما تغلب عليه 4-1 الأربعاء على ملعب “سيوداد دي لا بلاتا”.وسجل ماركوس ليوناردو (11 من ركلة جزاء) والقائد أندري سانتوس (31 و90+10) وماتيوس مارتينز (90+1) […]

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