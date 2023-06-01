عزاء مُصاب آل الخطاب في الموصل

2023/06/01 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل- “ الزمان” تلقى الشيخ سعد احمد الخطاب احد الوجوه العشائرية المعروفة في الموصل تعازي الاوساط الاجتماعية والعشائرية لوفاة شقيقته الحاجة بيداء أحمد الخطاب عقيلة العميد المرحوم سعود ادهام خطاب وسيقام مجلس العزاء في جامع “سلطان هاشم” في الموصل في يومي الاول والثاني من حزيران 2023.إنّا لله وإنّا إليه راجعون

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