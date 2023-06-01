2023/06/01 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطالباني: قرار الإتحادية بشأن برلمان كردستان تاريخي الديمقراطي يدعو جميع المؤسسات لدعم إنتخابات الإقليم وإجرائها في موعدها أربيل – فريد حسن بغداد – قصي منذر علق الحزب الديمقراطي الكردستاني على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان بحث المواطنين والمنظمات على اجراء إنتخابات نزيهة في الاقليم. وقال المتحدث باسم الحزب محمود […]

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