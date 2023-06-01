2023/06/01 | 01:49 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 31 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كتب محمد الحمد..
عقد مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات جلسته...
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عقد مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات جلسته...
ظهرت المقالة مجلس مفوضي الاعلام والاتصالات: قرارات لدعم شريحة الإعلاميين أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس مفوضي الاعلام والاتصالات: قرارات لدعم شريحة الإعلاميين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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