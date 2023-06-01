2023/06/01 | 02:04 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع وكالة الإعلام الروسية إن مواطناً عراقياً يقاتل مع مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة لقي حتفه في أوكرانيا أوائل أبريل (نيسان) الماضي، وهي أول حالة مؤكدة لمقتل مواطن من الشرق الأوسط في الصراع.

وجاء في الموقع أن العراقي عباس أبو ذر وتوت لقي حتفه في السابع من أبريل الماضي بعد يوم من وصوله إلى مستشفى لمجموعة "فاغنر" في مدينة لوغانسك التي تسيطر عليها روسيا شرق أوكرانيا.

وأكد الموقع الروسي أن العراقي أصيب في باخموت الواقعة ضمن إقليم دونيتسك التي قال قائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين إن قواته سيطرت عليها منتصف مايو (أيار) الجاري بعد معارك متواصلة منذ العام الماضي.

وأضاف بريغوجين خلال مقابلة مع مدون مؤيد لروسيا أن الصراع كبد مجموعته 20 ألفاً من أفرادها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي مقطع مصور نشره موقع الوكالة الروسية يظهر رجل، قيل إنه والد وتوت، وهو يتلقى أوسمة تكريم لابنه بعد وفاته، وأنه أيد قراره بالانضمام إلى "فاغنر" متطوعاً.

وظهر الرجل وهو يقول إن عباس أراد الفوز بحريته، وأراد أن يكون رجلاً يدافع عنها وعن نفسه، وأنه أخبره بأنه وجد هذه الحرية في روسيا.

واضطلع بمعظم القتال في باخموت مقاتلون ينفذون أحكام إدانة استقطبتهم "فاغنر" من السجون، مع وعد بالعفو إذا صمدوا ستة أشهر على جبهات القتال في أوكرانيا.

وتظهر وثائق قضائية اطلعت عليها "رويترز" أن محكمة في مدينة قازان الروسية أصدرت حكماً في يوليو (تموز) 2021 بسجن وتوت أربعة أعوام ونصف العام ضمن تهم تتعلق بالمخدرات.

وجاء في الوثائق كذلك أن وتوت كان طالباً بالسنة الأولى في جامعة فنية بقازان حين ضبطته الشرطة وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش، فيما لم تتمكن "رويترز" من معرفة ما إذا كان تجنيد وتوت حدث وهو في السجن أم لا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شاب عراقي في صفوف "فاغنر" داخل أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (اندبندنت عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شاب عراقي في صفوف "فاغنر" داخل أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اندبندنت عربية).