2023/06/01 | 02:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 70Eccz7KkIc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جبناها من هذاك الزمن لهذا لزمن كلش ما نملك بالعراق) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جبناها من هذاك الزمن لهذا لزمن كلش ما نملك بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).