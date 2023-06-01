نظفوا السوشال ميديا – زينب الكعبي

2023/06/01 | 02:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زينب الكعبي هل تم خداعك تسويقيا؟ حملة كبرى مع نخبة كبيرة من أطياف المجتمع العراقي للقضاء على التفاهات من تسطيح المجتمع والإساءة المتعمدة..سعيكم معنا لإطلاق حملة كبرى ضد مسوّقي ومسوّقات المنتجات الطبية والعِلاجية والكوزماتك والمنحفات الغذائية وكل منتج غير خاضع لرقابة طبية وسيطرة نوعية..بسبب الشكاوى الكثيرة التي نلتمسها من مخدوعي ومهووسي شراء من […]

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