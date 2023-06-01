هل أتاكم حديث تخصيصات التعداد السكاني؟ – علي مارد الأسدي

2023/06/01 | 02:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي مارد الأسدي سأدع الأرقام تتحدث كي لا أطنب في الكلام عن فقرة في الموازنة، تُدرج ضمن عنوان ما يسمى ب(النفقات الحاكمة) التي لا نعرف من صيرها حاكمة!! هذه الفقرة لها خواص الثقب الأسود في علم الفيزياء، اذ تبتلع ملايين الدولارات سنويًا، تدخل فيها الأموال ولا تخرج، تختفي ببساطة دون أن ينتج عنها أي أثر […]

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