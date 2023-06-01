إشبيلية يتوج بالدوري الأوروبي للمرة السابعة

2023/06/01 | 02:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توج إشبيلية بطلا للدوري الأوروبي، بعد التفوق بركلات الترجيح على روما، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.وتواجه لفريقان في النهائي على ملعب “بوشكاش أرينا” في العاصمة المجرية بودابست.سجل لروما باولو ديبالا في الدقيقة 35، بينما أحرز لإشبيلية جيانلوكا مانشيني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 55.وابتسم الحظ لإشبيلية ملك الدوري […]

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