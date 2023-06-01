لجنة أطباء السودان: 17 قتيلا وإصابة 106 جراء قصف عنيف على جنوب الخرطوم

2023/06/01 | 02:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة التمهيدية لاتحاد أطباء السودان، الأربعاء، أن قصفا عنيفا وقع في سوق 6 بمنطقة مايو بجنوب الخرطوم، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وإصابة 106.

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