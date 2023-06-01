2023/06/01 | 03:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تسعى الحكومة العراقية الى انهاء ملف النازحين في مخيم الهول...

ظهرت المقالة توطين نازحي مخيم الهول في العراق من دون تأهيل يعيد انتاج البيئة المتطرفة أولاً على المسلة.

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