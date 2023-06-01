فائض القوة والثروة

2023/06/01 | 06:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أحمد صبري على عكس ما يجري ويحدث في البُلدان التي تسعى لتكريس ثروتها للبناء وسعادة شَعبها، يبتكر العراق صيغة جديدة بتعاطيه مع سرَّاق المال عَبْرَ طريقة (سدِّد ما سرقته...أكمل القراءة ←

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