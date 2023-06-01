عندما تصبح الحيلة ثقافة

2023/06/01 | 06:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حمزة الحسن المغالطة المنطقية نوع من التحايل وتزوير وجهة نظر الطرف الآخر بطرق خفية،ومن خلال تجربة واسعة في الحوار توصلنا إلى مجموعة من الحيل أو المغالطات المنطقية التي يمارسها...أكمل القراءة ←

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