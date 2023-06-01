2023/06/01 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، خلال زيارة إلى طوكيو، الخميس، عن "أسفه" لرفض نظيره الصيني الاجتماع به هذا الأسبوع، لا سيما في ضوء المناورة "الاستفزازية" التي قامت بها مؤخرا مقاتلة صينية قرب طائرة عسكرية أميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الأميركي "يأسف" لرفض نظيره الصيني الاجتماع به) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الأميركي "يأسف" لرفض نظيره الصيني الاجتماع به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).