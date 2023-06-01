"انتظر التصريح الرسمي".. وزير الرياضة السعودي يعلّق على احتمالية استقطاب ميسي وبنزيما

2023/06/01 | 07:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، على احتمالية استقطاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى المملكة العربية السعودية.

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