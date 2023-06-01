عرس تحول إلى مأتم بسوريا.. مقتل طفلة في شجار بين شخصين

2023/06/01 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحول عرس إلى مأتم في سوريا، بعد مقتل طفلة وإصابة 17 آخرين بجروح خلال شجار بين شخصين تحول إلى اشتباك مسلح.

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