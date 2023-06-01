السعودية.. تفاعل على عدد الذكور مقارنة بالإناث بتعداد السكان 2022

2023/06/01 | 08:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أرقام الإحصاءات الرسمية التي تظهر نسبة الذكور للإناث في المملكة العربية السعودية في الإحصائية الرسمية حتى العام 2022.

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