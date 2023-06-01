2023/06/01 | 09:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JUXkcm9T2j8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصادر: الاطار عدل على شروط المالية البرلمانية بلا حل للمشكلة وأحرج السوداني | اخبار التاسعة 2023/6/1) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصادر: الاطار عدل على شروط المالية البرلمانية بلا حل للمشكلة وأحرج السوداني | اخبار التاسعة 2023/6/1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).