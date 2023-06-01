2023/06/01 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن أظهرت البيانات زيادة غير متوقعة وكبيرة في الولايات المتحدة.



مخزونات الخام الأسبوع الماضي ، مما أثار مخاوف من زيادة العرض وسط مؤشرات على ضعف الطلب الصيني أيضًا.

واستقر كلا المعيارين القياسيين منخفضًا بأكثر من دولار واحد يوم الأربعاء بعد انخفاضات حادة في اليوم السابق، وفقا لوكالة "رويترز".

وارتفعت مخزونات النفط الخام بنحو 5.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء.



ويقارن ذلك مع تقديرات في استطلاع أجرته رويترز لتخفيض 1.4 مليون برميل.

وفي إشارة هبوطية أخرى ، سجلت مخزونات البنزين أيضًا زيادة مفاجئة بنحو 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مايو ، وفقًا للبيانات ، مقارنة بتقديرات سحب بنحو 500 ألف برميل.

وينتظر المشاركون في السوق الآن بيانات حكومية عن الولايات المتحدة.



ومن المقرر تسليم مخزونات الخام في وقت لاحق يوم الخميس.



البيانات تأخرت يومًا بسبب الولايات المتحدة.



عطلة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

في غضون ذلك ، أظهرت البيانات الصينية انكماش نشاط التصنيع بشكل أسرع من المتوقع في مايو ، مما أثار قلق الأسواق بشأن الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

كما كان المستثمرون يراقبون الاجتماع القادم في 4 يونيو لأوبك + ومنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا ، بعد إشارات متضاربة حتى الآن بشأن ما إذا كان من المرجح إجراء مزيد من التخفيضات.

وأثارت بيانات سوق العمل القوية بشكل غير متوقع يوم الأربعاء قلق المستثمرين الذين يخشون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو ، مما قد يؤدي إلى خفض الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنخفاض أسعار النفط بفعل زيادة "كبيرة" في مخزونات الخام الأمريكية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنخفاض أسعار النفط بفعل زيادة "كبيرة" في مخزونات الخام الأمريكية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).