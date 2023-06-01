2023/06/01 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الحماية الاجتماعية ،اليوم الخميس، شمول طلبة الكليات المشمولين بالحماية الاجتماعية بتخفيض اجور الدراسات المسائية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "شمول طلبة الكليات المشمولين بالحماية الاجتماعية بتخفيض اجور الدراسات المسائية بنسبة 50% من أجور الدراسات".

وأضاف البيان، أن "رئيس الهيئة احمد الموسوي بين ان هذا القرار جاء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي"، مضيفا أنه "سيتم تطبيقه بداية العام الدراسي المقبل".

وأشار الى ان "هذا القراريأتي ضمن سلسلة من الخدمات في مجالات التربية والصحة والسكن التي تعمل هيئة الحماية الاجتماعية لتامين خدماتها وحسب ما رسمه قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014".

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