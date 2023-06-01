كوريا الشمالية تعلن قرب اطلاق صاروخ فضائي للاستطلاع

2023/06/01 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

اعلنت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، نائب مدير حزب العمال الحاكم، كيم يو جونغ، اليوم الخميس، أن بلادها ستسعى باستمرار لتطوير إطلاق الصواريخ الفضائية، منددة بإدانة الجانب الأميركي لإطلاق الصاروخ الفضائي الكوري الشمالي أمس الأربعاء.

وقالت كيم "في رسالة" بثتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تحت عنوان "لا يمكن لأحد أن ينكر حقنا السيادي لإطلاق صاروخ فضائي، إن الولايات المتحدة الأميركية أبدت مشاعرها العدوانية ضد جمهوريتنا حول إطلاقنا للصاروخ الفضائي وهو حق الدفاع عن النفس".

وأضافت كيم يو جونغ "إن كان إطلاقنا للصاروخ الفضائي يستحق الإدانة فإن جميع الدول التي أطلقت آلاف من الصواريخ الفضائية ينبغي أن تتعرض للإدانة، وإن مزاعم الولايات المتحدة ليست سوى سفسطة تناقض الذات"، بحسب ما ذكرت وكالة" يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

المصدر: وكالات

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