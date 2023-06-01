إنخفاض أسعار النفط بفعل زيادة في مخزونات الخام الأمريكية

2023/06/01 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن أظهرت البيانات زيادة غير متوقعة وكبيرة في الولايات المتحدة.



مخزونات الخام الأسبوع الماضي ، مما أثار مخاوف من زيادة العرض وسط مؤشرات على ضعف الطلب الصيني أيضًا.

واستقر كلا المعيارين القياسيين منخفضًا بأكثر من دولار واحد يوم الأربعاء بعد انخفاضات حادة في اليوم السابق، وفقا لوكالة "رويترز".

وارتفعت مخزونات النفط الخام بنحو 5.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء.



ويقارن ذلك مع تقديرات في استطلاع أجرته رويترز لتخفيض 1.4 مليون برميل.

وفي إشارة هبوطية أخرى ، سجلت مخزونات البنزين أيضًا زيادة مفاجئة بنحو 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مايو ، وفقًا للبيانات ، مقارنة بتقديرات سحب بنحو 500 ألف برميل.

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