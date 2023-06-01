"لوسيد" تسعى لجمع 3 مليارات دولار من صندوق سعودي ومستثمرين

2023/06/01 | 09:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "لوسيد" إنها تعتزم جمع حوالي ثلاثة مليارات دولار من خلال طروحات أسهم، مع توقعات بأن يأتي ما يقارب ثلثي المبلغ من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مما دفع أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الفارهة للهبوط تسعة في المئة في تعاملات ما بعد إغلاق السوق.

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