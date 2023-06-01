محلل عسكري يبين سبب

2023/06/01 | 09:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش الجنرال المتقاعد مارك هيرتلنغ القائد السابق للجيش الأمريكي، الانفجار الأخير الذي حدث على حدود روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، ولماذا يعتقد أن الهجوم قد يشير إلى توتر روسيا.

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