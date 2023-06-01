الدول الحضارية تعتمد معايير التعددية الانسانية وليس العرق والقومية

2023/06/01 | 09:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كتب سلام عادل: 🔺وصف محافظات (السليمانية، اربيل ، دهوك) وحتى (الموصل)...

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