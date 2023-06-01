2023/06/01 | 09:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن موعد اطلاق مشروع التسعيرة الدوائية ‘الباركود’ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن موعد اطلاق مشروع التسعيرة الدوائية ‘الباركود’) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن موعد اطلاق مشروع التسعيرة الدوائية ‘الباركود’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).