2023/06/01 | 10:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Khg1ZyRLYoE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيئة الربط الخليجي: توقيع اتفاقية الربط مع شبكة كهرباء العراق من اهم المشاريع الاستراتيجية لنا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيئة الربط الخليجي: توقيع اتفاقية الربط مع شبكة كهرباء العراق من اهم المشاريع الاستراتيجية لنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).