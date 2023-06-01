ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار في أسواق بغداد

2023/06/01 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعاَ طفيفاً بالبورصة والأسواق المحلية في العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن " سعر صرف الدولار في بورصتي الحارثية والكفاح بلغ 146.650 دينار لكل 100 دولار".

وأضاف "فيما بلغ سعر البيع في مكاتب الصرافة 147.000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء بلغ 146.000 دينار لكل 100 دولار".

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