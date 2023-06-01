العراق على موعد مع موجه للغبار وارتفاع بالحرارة مطلع الاسبوع المقبل

2023/06/01 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد الراصد الجوي رياض القريشي، اليوم الخميس، بأن البلاد ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية الاسبوع القادم.

وقال القريشي لـ( بغداد اليوم)، إن "درجات الحرارة في البلاد ستكون اليوم الخميس متفاوتة الا ان البصرة ستكون الاعلى عند 41 درجة مئوية فيما تنخفض في المناطق الشمالية والغربية والوسطى".

واضاف، أن "ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة سيبدأ من السبت المقبل مع هبوب رياح البوارح الشمالية الجافة والتي ستعمل على اثارة الغبار خاصة في مناطق الجنوب واعتباراً من بداية الاسبوع القادم".

واشار الى أن "متغيرات الانواء الجوية تبقى قائمة من ناحية ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة مع تكرار موجات الغبار التي ستتركز في بعض المحافظات خلال الاسبوع القادم".

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