من هيا والجليلة وزايد.. الأميرة هيا تهنئ ولي عهد الأردن والسعودية رجوة وهذا ما قالته

2023/06/01 | 10:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الأميرة الأردنية، هيا الحسين، تهنئة لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله بمناسبة زواجه من السعودية رجوة آل سيف، بتوقيع منها ومن طفليها الشيخة الجليلة والشيخ زايد.

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