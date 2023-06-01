الشرطة الإتحادية تطيح بعصابة تسليب في بغداد

2023/06/01 | 10:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- و ذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقته

المطلع، إنه:"بجهود متميزة ومتابعة

ميدانية ، تمكنت قوة من اللواء الثامن

عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية

بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ،

من إلقاء القبض على عصابة

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