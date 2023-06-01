بغداد.. اعتقال 19 متهماً وضبط اسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة

2023/06/01 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على 19 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة ومواد مخدرة في محافظة بغداد.

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