الأمين العام للناتو سيزور أنقرة لبحث طلب السويد الانضمام إلى الحلف

2023/06/01 | 11:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الخميس، أنه سيزور أنقرة "في المستقبل القريب" لدفع طلب السويد الانضمام إلى الناتو، بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

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