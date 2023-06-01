2023/06/01 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 4 متهمين استخدموا المتفجرات لفرض الاتاوات في ميسان المركز الخبري الوطني.

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