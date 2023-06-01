2023/06/01 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أجرى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، بمناسبة ذكرى مرور 48 عاماً على تأسيس الحزب.وذكر بيان لرئاسة الإقليم، تابعه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف تفاصيل اتصال هاتفي بين طالباني وبارزاني المركز الخبري الوطني.

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