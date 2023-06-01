كأس إنكلترا: يونايتد يحلم بمحاكاة حقبة سيتي الذهبية

2023/06/01 | 11:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (أ ف ب) – أحدث مانشستر سيتي تحوّلاً زلزالياً في كرة القدم الإنكليزية قبل 12 سنة، بفوزه على جاره اللدود مانشستر يونايتد الباحث عن ثلاثية نادرة، في ملعب ويمبلي.يقف سيتي الآن على مقربة من ثلاثية تاريخية يهدّدها يونايتد نفسه عندما يلتقيان السبت في نهائي الكأس العريقة.بعد حسم سيتي لقب الدوري (برميرليغ) […]

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