2023/06/01 | 11:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم الخميس، صدور أمرٍ بتوقيف مدير...

ظهرت المقالة مدير سابق لبلديَّة سامراء مرتشي أولاً على المسلة.

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