التعليم العالي تقرر تمديد التقديم على الدراسات العليا (وثيقة)

2023/06/01 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، تمديد التقديم على الدراسات العليا. ادناه نص الوثيقة:

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