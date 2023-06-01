الإطاحة بـ 4 متهمين باستهداف محطات وقود ومنازل ومحال المواطنين في ميسان

2023/06/01 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على 4 متهمين باستهداف محطات الوقود ومنازل ومحال المواطنين لابتزازهم في محافظة ميسان.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارز الوكالة تمكنت من القبض على اربعة متهمين مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب في محافظة ميسان بعمليات وقضايا منفصلة".

واوضح أن "المتهمين استهدفوا دور مواطنين ومحطات للوقود ومحال باستخدام الرمانات اليدوية والعبوات واطلاق النار والغرض من ذلك ابتزازهم ماليا واخذ الاتاوات".

واشار الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اصولياً".

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