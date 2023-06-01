ضبط وكر وعجلة لتهريب المشتقات النفطية بمحافظتي البصرة ونينوى

2023/06/01 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الخميس، ضبط وكراً وعجلة لتهريب المشتقات النفطية بمحافظتي البصرة ونينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارز مديرية شرطة الطاقة المتمثلة باللواء الثامن وبالتنسيق مع مفارز الاستخبارات ومكافحة الإرهاب تمكنت من ضبط وكراً لتهريب المشتقات النفطية"، لافتة الى أن "الوكر عثر بداخله على خزان حديد سعة (45 طن) عدد (8) وخزان سعة (30 طن) عدد (1) تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية وخزانات حديدية صغيرة عدد (2) فارغة ومولدات للكهرباء مختلفة الأحجام عدد (5) وماطور سحب وتفريغ "روبن" عدد (2) ومضبوطات أخرى".

وفي السياق ذاته، اشارت الى أنه "ألقت مفرزة سيطرة شرطة نفط النصر التابعة للواء شرطة الطاقة الأول القبض على متهم بتهريب المشتقات النفطية وضبط عجلته المعدة للتهريب بمحافظة نينوى".

وتابعت أنه "تم التحرز على المضبوطات وإيداع المتهم التوقيف وحجز العجلة تمهيداً لإكمال الإجراءات التحقيقية وعرضها على قاضي التحقيق المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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