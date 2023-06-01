ميسان.. اعتقال 4 متهمين باستخدام

2023/06/01 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على اربعة متهمين استخدموا المتفجرات لاستهداف محطات الوقود ومنازل ومحال لابتزاز المواطنين ماديا في ميسان.

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