خلال 24 ساعة.. اعتقال متهم بتسليب عجلة وقتل صاحبها في البصرة

2023/06/01 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الخميس، القبض على متهم بتسليب عجلة وقتل صاحبها بوقت قياسي وخلال 24 ساعة في السويب شمال المحافظة.

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