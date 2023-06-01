2023/06/01 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتاعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، ضبط ست شاحنات مخالفة في مديرية كمرك المنطقة الوسطى.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى، تمكن من ضبط 6 شاحنات تحمل (اعلاف ومنظفات ومعمل كونكريت وطباخات) مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد".

واشارت الى ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك".

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