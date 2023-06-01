اسياسيل تقرر توزيع أرباح 100٪ من رأس المال

2023/06/01 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قررت اسياسيل، توزيع أرباح 100٪ من رأس المال في اجتماع الهيئة العامة لعام 2022 الذي عقد اليوم الخميس في السليمانية.

وقال مصدر مطلع لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة العامة لشركة اسياسيل للاتصالات قررت اليوم توزيع أرباح 100٪ من رأس المال".

اذ سيحصل كل حامل سهم من اسياسيل دينار واحد كارباح عن العام الماضي.

واظهرت البيانات المالية لشركة اسياسيل لعام 2022 التي اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز" أن صافي الايرادات ارتفع بنسبة 1% في 2022 لتصل الى 1.4 مليار دينار بسبب زيادة عدد المشتركين وزيادة استخدام البيانات والخدمات الرقمية، كما ارتفاع عدد المشتركين بنسبة 7% في نهاية 2022 لصيل الى 17.1 مليون مشترك.

أما فائض العمليات الجارية فشهد انخفاضا بنسبة 21% ليصل الى 310 مليارات دينار في 2022 لارتفاع مصروفات التشغيل مقارنة بصافي الايرادات، مقابل ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 9% لتصل الى 1.1 مليار دينار بسبب ارتفاع تكاليف الوقود ونفقات التسويق.

وأظهرت البيانات انخفاض صافي الربح السنوي بنسبة 21% ليصل الى 265 مليار دينار في 2022 وانخفاض عائد حقوق الملكية من 24.7% في 2021 الى 19.1 في 2022 فضلا عن انخفاض عائد متوسط الاصول من 11% في 2021 الى 10.9% في 2022.

بالمقابل، حققت اسيا سيل في الاشهر الـ 12 الماضية ثالث أعلى عائد توزيعات ارباح 11.8% بين الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية.

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