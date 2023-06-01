2023/06/01 | 11:50 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب البعث في الأردن يبعث من جديد وقوى عراقية تعترض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/01 | 11:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب البعث في الأردن يبعث من جديد وقوى عراقية تعترض) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب البعث في الأردن يبعث من جديد وقوى عراقية تعترض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).