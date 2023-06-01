2023/06/01 | 11:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Qx_9nleXvY4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة الكهرباء: إيران قطعات إمدادات الغاز عن محطات الوسط والجنوب وهناك تحرك دبلوماسي لحل الأزمة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة الكهرباء: إيران قطعات إمدادات الغاز عن محطات الوسط والجنوب وهناك تحرك دبلوماسي لحل الأزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).